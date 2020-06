Man laat waterscooter achter na politie-achtervolging over Wadden- en Noordzee

DEN HELDER - Een man heeft gisteren bij strandafslag De Zandloper in Julianadorp zijn waterscooter op het strand achtergelaten. Dat deed hij om de waterpolitie van zich af te schudden. Die achtervolgde hem omdat hij kort daarvoor was beboet voor het varen zonder juist vaarbewijs.

Agenten van de Landelijke Eenheid Noordwest kregen de man in het vizier toen hij onder de Moormanbrug doorvoer. Bij een controle bleek hij niet over het gevraagde vaarbewijs te beschikken, waarop de politie hem een boete van 550 euro gaf. Bovendien mocht hij niet op eigen kracht verder varen, waarna hij beloofde zich naar open zee te laten slepen.

Nog geen vijf minuten later zagen agenten op een andere politieboot - in de Waddenzee - de man opnieuw door het Nieuwediep varen. Opnieuw kreeg hij een stopteken, al bleek hij ditmaal niet bereid dat op te volgen. Plankgas voer hij weg, schoot de Noordzee op en zette met de politie op z'n hielen koers richting Julianadorp.

In beslag genomen

Bij strandafslag de Zandloper liet hij de waterscooter achter en vluchtte het land op. Vooralsnog is hij niet gevonden. De politie nodigt hem uit de in beslag genomen waterscooter op te komen halen. Ongeacht of hij dat doet, kan hij drie boetes tegemoetzien: twee keer voor het varen zonder vaarbewijs en één keer voor het negeren van een stopteken.