De Peiling: Actievoerende boa's schrijven vandaag geen boetes uit

Boa te water

Op Urk werd gisteren een boa in het water geduwd door een groep jonge mannen. Volgens een woordvoerder van de gemeente vroegen ze aan de boa of ze een telefoon die in het water was gevallen eruit mochten halen. Toen hij even later naar het water toegekeerd stond, werd hij in zijn rug geduwd. Op een video van het incident die rondgaat op sociale media is te zien hoe de jongens er na de duw lachend vandoor rennen.