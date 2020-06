Drie jongens aangevallen op Loosdrechts strandje, twee verdachten gepakt

LOOSDRECHT - Twee jongens met een 'slagwapen' en een scooterhelm hebben gisteravond drie andere jongens toegetakeld op het Vuntusstrandje in Loosdrecht.

De drie slachtoffers waren gisteravond rond 19.30 uur op het strandje toen er twee jongens op hen afkwamen en belaagden. Er vielen enkele rake klappen.

De slachtoffers raakten gewond door de aanval en moesten aan hun verwondingen worden geholpen. Ze hoefden volgens een woordvoerder van de politie niet meer naar het ziekenhuis.

De twee verdachten konden worden gearresteerd. Het gaat om twee Hilversumse jongens van 14 en 17 jaar. Wat er precies voorafgegaan is aan de mishandeling is nog niet bekend. De politie roept mensen die meer weten of mogelijk iets gezien hebben, op zich te melden.