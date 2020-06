Documentaire 'Hoezo Down?': "Ik wil bij mijn vader blijven"

KROMMENIE - Daan van der Putten (20) heeft het syndroom van Down en is echt een vaderskindje. Het liefst geeft hij hem de hele dag kusjes en zijn ze leuke dingen aan het doen. Alleen gaat het steeds lastiger. Niet door Daan, maar door vader Jasper, want die is getroffen door de ziekte van Parkinson. Moeder Stella is een spil in het web en zorgt voor haar mannen. Daan gaat binnenkort op zichzelf wonen, maar hij twijfelt, want: "Wie gaat er straks voor papa zorgen?"

NH Nieuws zendt dagelijks een documentaire uit die gemaakt is in samenwerking met leerlingen van de HvA die de minor Video en TV volgen. NH Nieuws begeleidt de studenten zowel technisch als inhoudelijk met het maken van hun documentaire.

Al sinds 2013 schrijft Jasper de avonturen van Daan op Facebook (hij heeft ongeveer 14.000 trouwe volgers) van zich af en hij besluit ze te bundelen in een boek. In 2019 kwam het gelijknamige boek van Jasper uit: Hoezo Down?

Jasper (46) heeft sinds een paar jaar de ziekte van Parkinson waardoor het schrijven steeds lastiger werd. Met een aangepast toetsenbord lukte het tot een halfjaar geleden nog om woorden te tikken, maar door de aantasting van zijn hersenen is dit niet meer mogelijk. Het geld wat met het boek verdiend wordt gaat naar het woonproject van Stichting Bij Anders.

Gezamenlijke liefde

Daan en Jasper delen een grote liefde voor voetbalclub AZ. Daan werkt onder meer bij de WonderboyZ, waar hij graag is. Door zijn ziekte kan Japser Daan niet meer meenemen naar de wedstrijden. Ze krijgen daarom als gezin een speciale rondleiding in het stadion van AZ.



Daan neemt altijd zijn voetbalschoenen mee, want hij gelooft dat als een wedstrijd in het verlies dreigt te gaan, hij van de tribune wordt gehaald en hij mag invallen. Jong AZ laat zijn droom uitkomen, want aanvaller Des Kunst strikt Daans veters en trapt - samen met het team - een balletje op het complex in Wijdewormer.

De documentaire 'Hoezo Down?' is gemaakt door: Marleen Brons, Vera Prinse, Josée Oosterhuis en Thyra de Groot.