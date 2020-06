Terrasmeubilair Castricums strandpaviljoen gejat: "Jeugd heeft weinig te doen"

"De eerste keer ging er een tafel bij m'n buurman door het raam", vertelt Van den Berg aan NH Nieuws. Daarvan zijn geen beelden, maar zijn beveiligingscamera heeft het ongewenste bezoek van afgelopen zondag - een dag voor de heropening - wél haarscherp vastgelegd.

Te zien is hoe een jongen het terras opkomt en een groot beeld van z'n plek probeert te krijgen. "Dat beeld weegt 600 kilo", verklaart Van den Berg waarom de jonge indringer er geen beweging in krijgt. De jongen kijkt nog even rond en loopt dan zonder buit het terras af.