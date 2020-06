Twee mensen opgepakt in woonwijk Hoofddorp na wilde achtervolging: twee politieauto's geramd

HOOFDDORP - De politie heeft vannacht twee mensen aangehouden na een achtervolging door verschillende plaatsen in de provincie. Nadat agenten in onder andere Haarlem en Heemstede achter een auto aan gingen, konden de twee uiteindelijk worden opgepakt in Hoofddorp.

Agenten reden rond 2.40 uur over de N208 in Haarlem, toen er in tegengestelde richting een rode auto langsscheurde op hoge snelheid. De politie besloot de wagen te volgen, waarbij er op een gegeven moment 123 kilometer per uur werd gereden, waar eigenlijk 70 was toegestaan.

Nadat de snelheidsduivel op de Leidsevaart de verlichting van zijn auto ook nog eens uitzette en opnieuw bijna 120 kilometer per uur reed, ditmaal op een weg waar maar 50 was toegestaan, raakte de auto in een slip. Het voertuig ging over de middenberm, kwam op de andere weghelft terecht en vluchtte opnieuw.

Politieauto rammen

Iets later belandde de auto in een doodlopende straat, terwijl de politiewagen nog altijd vlak achter de auto reed. De bestuurder leek in eerste instantie te stoppen, maar gaf uiteindelijk gas, om met piepende banden achteruit kennelijk opzettelijk tegen het politievoertuig aan te botsen.

Opnieuw werd de achtervolging ingezet en op rotonde bij de Bilderdijklaan reed de bestuurder opnieuw op een politie-auto in, die de weg probeerde te blokkeren. Volgens de politie gebeurde dat "zonder te remmen of snelheid te minderen".

Tekst gaat door onder foto's