Dagbesteding gehandicaptenzorg weer open: "Ik wil elke dag wel aan het werk"

LAREN - De vlaggen hangen weer, de winkel is open en iedereen zit gezamenlijk aan de koffie. Wél op anderhalve meter afstand van elkaar, want na de sluiting die meer dan twee maanden duurde, is alles anders bij dagbesteding BosHoeve in Laren. "Het is even wennen, maar ik ben superblij dat we weer open zijn."

"Ik heb het wel gemist hoor," zegt Mike van Rooijen. Hij vult de grote container met oud papier en karton. "Veertig dozen moet ik platmaken. Veel werk, maar ik vind het heel leuk om hier weer te zijn." Voorzichtig aan is de dagbesteding bij zorginstelling Sherpa weer begonnen. "Dit is een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking, maar niet alle cliënten kunnen al weer komen," vertelt begeleider José Sanders over de BosHoeve. Alleen mensen die zelfstandig reizen of gebracht worden. "Ophalen met het taxibusje is nog niet corona-proof." Kalender nog op maart De dagkalender in de winkel is al die tijd blijven staan op 16 maart, toen alle dagbestedingslocaties de deuren sloten vanwege de corona-maatregelen. "Zo bizar. Ik had nooit verwacht dat het zo lang zou duren," zegt José, terwijl ze de kalender naar juni verplaatst. Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws maakte over de eerste dag dat de BosHoeve weer open was: Tekst loopt door onder video

NH Nieuws

De BosHoeve bestaat uit een winkel, een houtwerkplaats en een oud-papierservice, maar de afgelopen maanden was alles dicht. "Ik vond het maar saai," vertelt Erwin van As, die blokken hout in de bus gooit. Hij bleef veel thuis bleef tijdens de lockdown. "Een beetje gamen, op bed liggen en luieren. Maar dit is veel fijner, ik wil elke dag wel komen," zegt hij. Vertrouwen Wel gaat alles een beetje anders dan voorheen. "We moeten anderhalve meter afstand houden, onze handen vaak wassen en niets aanraken," vertelt Thomas Majoor. Toch hebben ze bij de BosHoeve vertrouwen in de toekomst. "Het gaat weer de goede kant op in Nederland. Dus ik hoop dat dat zo doorzet, zodat wij gewoon aan het werk kunnen blijven," aldus José.