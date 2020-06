Sportvereniging Spartanen wil zelf sporthal bekostigen: "We zijn nomaden zonder hal"

WOGNUM - In Wognum is structureel te weinig zaalsportruimte. Gemeente Medemblik was op zoek naar een oplossing, maar de bouw van een tweede sporthal ging van de baan vanwege een krappe begroting. De sportvereniging neemt nu zelf initiatief en is bereid zelf een blaashal te bekostigen.

"Wij zijn een vereniging uit Wognum, maar onze teams spelen in alle hoeken van West-Friesland", legt Spartenen-voorzitter Jeroen de Vries uit. Niet alleen de reistijd is vervelend, maar dit doet ook iets met het clubgevoel. "We willen dat mensen zich met de club verbonden voelen. Je sportclub moet een thuishonk zijn, maar nu zijn we nomaden."

De gemeente Medemblik is al lang bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor een tweede sporthal. Helaas kampt de gemeente met een begrotingstekort en moesten vijf grote projecten op de waakvlam, waaronder de sporthal in Wognum. De sportvereniging zag niet voor zich dat de financiele middelen bij de gemeente snel zouden komen. "We leven in misschien wel de grootste crisis in honderd jaar, dat gaat er niet voor zorgen dat de gemeente snel geld kan vrij maken en omdat de nood hoog is willen wij het nu zelf oppakken."

Blaashal

Als alternatief wil de voet-en handbalvereniging tijdens de wintermaanden een blaashal plaatsen over het trainingsveld. Dat vraagt wel om een investering en dat zit niet direct in de kas van de vereniging. Zij hopen dan ook nog enige samenwerking met de gemeente kunnen houden. "Ons voorstel is dat wij een lening afsluiten bij de gemeente voor de aanschaf van de hal. Die kunnen wij afbetalen met de zaalhuur die we nu betalen om bij alle andere verenigingen te kunnen trainen. En mogelijk zit er nog een subsidie in."

De club heeft begrip voor de keuzes gezien de situatie van de gemeente, maar vindt het wel jammer. "Ik had het graag anders gezien, maar we gaan er sportief mee om."