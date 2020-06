Slakverwerking in hal van start: 'Harsco en Tata Steel zetten belangrijke stap'

VELSEN - Tata Steel en partner Harsco zijn begonnen met de verwerking van zogeheten rozaslak in de nieuwe fabriekshal. Volgens beide bedrijven is de kans op verspreiding van grafiethoudende stof nu tot nul gereduceerd. Rozaslak is een restproduct bij het maken van staal. Het wordt gebruikt als ondergrond in de wegenbouw.

Tata Steel-directeur Hans van den Berg sprak van 'een belangrijke stap om een einde te kunnen maken aan de kans op grafietoverlast voor de omgeving'. Met name inwoners van Wijk aan Zee klagen over stofoverlast in hun dorp. De grafietregens bevatten schadelijke stoffen zoals mangaan, lood en vanadium. Dat heeft onderzoek van het RIVM aangetoond.

Dat leidde tot felle protesten. Van den Berg kondigde op een bewonersbijeenkomst in de badplaats stappen aan om de stofoverlast te beperken. De bouw van een hal om verwerking van rozaslak indoor te laten plaatsvinden had daarbij prioriteit. "Dit was het belangrijkste om aan te pakkken," aldus Van den Berg.

Quote "Er zijn meer bronnen waar stof ontstaat, ook hier gaan we mee aan de slag" Tata Steel-directeur Hans van den Berg

Van den Berg erkent dat met de bouw van de hal niet alle problemen zijn opgelost. Zo is er ook nog de verwerking van converterslak, die eveneens stofemissies tot gevolg heeft. "Ook hiermee gaan we aan de slag. Maar wat we nú hebben gerealiseerd had prioriteit. Het is een hele operatie geweest. We zijn blij dat het is gelukt."