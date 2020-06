Oude beuk op Beeckestijn afgebroken, wandelpad voorlopig dicht

"Het kan zijn dat er jaren geleden een keer een scheurtje is ontstaan in het hout, waar langzaam wat water in is gesijpeld. Dat gaat rotten, er komen zwammen bij en zo ontstaat een zwakke plek." Hans Wondergem is ecoloog bij Natuurmonumenten, dat Beeckestijn beheert. "We controleren regelmatig de bomen op vitaliteit en mogelijk gevaar voor de bezoekers. Maar het blijft natuur. Een boom leeft aan de buitenkant, onder de schors. Het binnenste van de boom is dood hout. Als je dan op een stam klopt kan hij solide klinken omdat er een decimeter dikke rand van leven in zit, maar daarbinnen kan hij wel hol zijn. Vaak merk je dat wel, maar soms niet."

Even na de Franse revolutie moet hij zijn opgekomen uit een piepklein beukennootje. Op Beeckestijn woonde toen nog een chique familie. Men reed paard, zat in een trekschuit, sprak Frans en las 's avonds bij een kaars of een olielamp. In de afgelopen 250 jaar kon hij uitgroeien tot de parel van het landgoed. Maar daar kwam dit weekeinde met een grote klap een einde aan: een enorme tak brak ineens af en nu staat de beuk op de nominatie om te worden gekortwiekt. Tot die tijd is het wandelpad onder zijn kroon afgesloten.

"De boom leek gezond. Dat heb je soms met deze stokoude beuken, dat er weinig aan de hand lijkt tot het gaat waaien als ze vol in blad staan. Dan kunnen ze ineens in elkaar klappen." Uit veiligheidsoverwegingen is het wandelpad pal naast de boom afgezet. "Hij ziet er verder stevig uit, maar je moet er niet aan denken als er nog een tak gaat als er mensen in de buurt zijn."

De beuk in kwestie heeft opvallend veel littekens op zijn bast aan de kant van het pad. Op sommige plekken zijn de letters nog te lezen die er ooit in gekerfd zijn. "Je weet nooit wat zo'n boom 75 jaar of 150 jaar geleden is overkomen. Misschien is er wel eens een auto tegenaan gereden of is er op geschoten."

Kandelaberen

De beuk is nog niet ten dode opgeschreven. "We gaan hem kandelaberen. Dat is een drastsisch soort snoeien waarbij stukken van de dikste takken als een soort kaarsen op een kandelaar blijven staan. Hij kan dan wel weer uitlopen hoor, deze boom lijkt daar vitaal genoeg voor. Zijn mooie kroon is hij dan wel voor altijd kwijt. Als het goed gaat, overleeft deze boom ons allemaal nog met gemak."

Tot de werkzaamheden zijn afgerond, vermoedelijk na de zomer, blijft het pad bij de boom afgesloten voor wandelaars. De rest van Beeckestijn is toegankelijk.