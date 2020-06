Hilversumse middelbare school ontvangt weer leerlingen en minister: "Het voelt als thuiskomen"

HILVERSUM - Na twee maanden onderwijs op afstand, mochten vandaag de middelbare scholieren ook weer in de schoolbanken plaatsnemen. De school in 'coronastijl' ziet er wel iets anders uit, zo was te zien op het Hilversumse Roland Holst College.

"Hallo, welkom. Wat fijn dat jullie er weer zijn. Je kan daar een flesje met desinfecterende pakken", zo verwelkomt rector René Karman vele van zijn leerlingen deze ochtend. "Hier hebben we enorm naar uitgekeken. Dit gebouw zonder leerlingen is niks. Dus we zijn heel erg blij dat we weer open mogen."



Er is een hoop anders dan anders, want het is een hele puzzel om overal aan de anderhalve meter te voldoen. De gebouwen van de Hilversumse school zijn daarom voorzien van looproutes met veelal eenrichtingsverkeer en hangen vol met hygiëne-aanwijzingen.

Ook in de klassen is te merken dat nog niet alles bij het oude is. "Het voelt niet echt compleet", zegt Adrian, een van de leerlingen. "De helft van de klas is er niet. Dat is niet zo leuk."