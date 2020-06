Geslaagden krijgen confetti, ballonnen en een vlag thuisbezorgd: "Veel leuker dan bellen!"

DEN HELDER - Betoeterd en geslaagd! Docenten van Mavo aan Zee in Den Helder gingen vandaag langs bij eindejaarsleerlingen om te vertellen dat ze officieel zijn geslaagd. In auto's met ballonnen en vol cadeaus maakten ze een felicitatieronde door de stad: "Dit is veel leuker dan bellen."

Luid getoeter aan de Mercurius in Den Helder, verbaasde gezichten voor de ramen en een confettibom als de deur open gaat. "Gefeliciteerd, je bent geslaagd." De gelukkige, Zoë, krijgt een lading cadeaus en een handdruk op afstand.

Feest

"En dat 31 keer, wij met z'n drieën," vertelt Ingeborg Bobeldijk van Mavo aan Zee. "Het is niet echt een verrassing dat ze zijn geslaagd, maar het is wel leuk ze op deze manier te feliciteren." Zoë gaat snel feest vieren, vertelt ze in de deuropening: "Maar niet met zoveel mensen hoor."

Gezellig en leuk

Even verderop zijn Sanne aan de beurt en nog iets verder Kaj, allemaal aan de Mercurius. "Echt top", vindt Kaj. "We hebben de hele week al voorpret", zegt Anne Abelen van Mavo aan Zee. "Het is natuurlijk heel raar. Normaal bel je de leerlingen. Maar ik zei al: misschien dat we dit voortaan wel zo gaan doen want het is wel gezellig en leuk."