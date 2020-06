Minister na bezoek aan Hilversumse school: "Deze week duidelijk of basisscholen volledig open gaan"

"Ik denk dat het reëel is als we zeggen dat volledige openstelling ook na de zomervakantie nog niet mogelijk is"

Dat de basisscholen waarschijnlijk weer volledig open gaan, komt vooral doordat blijkt dat jonge kinderen nauwelijks besmet raken met het coronavirus en het virus vaak ook niet bij zich dragen. Momenteel worden nog veel onderzoeken gedaan naar de besmettelijkheid bij kinderen. "Ook daar zullen we deze week meer over rapporteren, maar dat volgen we nauwgezet", aldus de minister.

"Dat is ook van belang bij wat we beslissen over de algehele openstelling van het primair onderwijs. Tot nu toe blijkt uit die onderzoeken dat de besmettelijkheid onder kinderen een stuk lager is. Dat hebben we ook bij de ziekenhuizen, de huisartsenposten en de GGD's teruggezien. Het aantal kinderen dat daar naar toe gaat is heel beperkt. Als er al iets speelt is het percentage kinderen dat klachten krijgt ook heel beperkt. De klachten zelf vallen vaak erg mee."

Middelbaar onderwijs na zomer nog beperkt

Waar het basisonderwijs naar alle waarschijnlijkheid vanaf volgende week weer volledig gaat draaien, laat het middelbaar onderwijs nog op zich wachten. De middelbare scholen zijn vanaf vandaag voor het eerst weer open, maar draaien nog beperkt.

Het beperkte middelbaar onderwijs kan ook na de zomervakantie nog zo blijven. "Wie het weet, mag het zeggen. Maar ik denk dat het reëel is als we zeggen dat volledige openstelling ook na de zomervakantie nog niet mogelijk is. Maar de tijd zal het leren. Het blijft belangrijk dat we ruimtes die er zijn, zoals nu, voluit benutten", aldus Slob.