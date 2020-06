'Veilig in je rondje', rode afstandscirkels op gras Alkmaars Bolwerk gespoten

Om het aantal bezoekers tijdens het Pinksterweekend in goede banen te leiden, werden de grasvelden van het Alkmaarse Bolwerk 'à la New York' voorzien van 'social distancing circles'.

De gebruikte rode verf is is milieuvriendelijk en zal met de volgende maaironde verdwijnen, laat de woordvoerder van de burgemeester weten.

Vriendelijk beleid

Het geplaatste gele bord is in lijn met het 'vriendelijke' beleid dat burgemeester Bruinooge in Alkmaar voert. In een eerder interview met NH Nieuws vertelde Bruinooge dat er alleen met zachte hand zal worden opgetreden, "door hen te blijven wijzen op de anderhalvemetersamenleving."