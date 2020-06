Amstelland Bussen rijden volgens dienstregeling: "Het voelt toch als een nieuw tijdperk"

De eerste lessen worden vanaf vandaag weer fysiek gegeven in het middelbaar onderwijs en het is ook de eerste werkdag na de versoepelingen van gisteren. Op het busstation in Amstelveen was het vanmorgen niet overdreven druk. Volgens Rick de Vries van Connexxion verliep de ochtendspits rustig maar het aantal reizigers neemt voorzichtig weer toe. Mét mondkapje en zonder directe interactie met de buschauffeur gaat het volgens de meeste reizigers prima.

"Het is een spannende dag. Het voelt toch een beetje als een nieuw tijdperk." Rick de Vries van Connexxion is tevreden over het verloop van de eerste ochtendspits na het pinksterweekend en de versoepelingen. "Er is niet echt een massale toeloop geweest van reizigers. Dus meer bussen en wel wat meer reizigers (...) dat betekent dat er voldoende afstand door reizigers kan worden gehouden."