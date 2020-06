Gooi Journaliste Catherine Keyl: "Ik ben een pionier"

NAARDEN - In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Catherine Keyl, presentatrice, journaliste en wegbereider voor vrouwen in media.

Robert Jan de Boer

Biografie: Naam: Catherine Keyl Geboren: Den Haag, 24 oktober 1946 Beroep: journaliste, presentatrice Erelijst: TROS-Kompas TV-ster 1992, 1993

Catherine Keyl wilde niet liever dan journalist worden. Als klein meisje wist ze dan ook al wat ze later zou gaan doen. "Ik wilde verslag geven, want mensen moeten weten wat er gebeurt", vertelt ze in deze aflevering van Iconen. Stom In de wereld van de tv-journalistiek was Catherine in de jaren zeventig een van de weinige vrouwen. En de mannen om haar heen, maakten het haar niet makkelijk. "Ik was samen met Yvonne Habets van TROS Aktua en Ria Bremer van Avro's Televizier de enige vrouw. Dan krijg je al meteen dat je je ontzettend moet bewijzen. Als mannen een fout maken, dan hebben ze altijd zoiets als: 'sorry, vergist'. Maar als ik als vrouw in die redactie een fout maak, dan storten al die mannen zich bovenop op me", aldus Keyl.

Quote "Ik ben bij de Amerikaanse verkiezingen geweest, bij de Turkse president die in gevangenschap zat, en ga zo maar door" Catherine Keyl, journalist

Toch krijgt Catherine wel haar kansen. Ze laat een foto zien uit haar plakboek. "Dit was mijn eerste presentatie op televisie", vertelt ze. "Dat was in 1977." Er was iemand ziek worden en Catherine werd gevraagd om in te vallen als presentator van de actualiteitenrubriek Hier en Nu. "Dat was best spannend want ik was nog nooit in beeld geweest", omschrijft ze haar eerste keer op tv.

Fantastische tijd Inmiddels kijkt ze terug op een rijke carrière. "Ik ben de hele wereld over gereisd. Ik heb allerlei grootheden geïnterviewd. Ik ben bij de Amerikaanse verkiezingen geweest, bij de Turkse president die in gevangenschap zat, en zo gaat het maar door. Ongelooflijk. Ik heb een fantastische tijd gehad." Een van de meest bijzondere momenten is het interview dat ze had met Adam Malik, de toenmalige minister van buitenlandse zaken van Indonesië. "Hij gaf, heel keurig, een persconferentie op een bankje met de pers tegenover zich. Mijn cameraman zei: 'Joh, ga naast 'm zitten, dan heb je hem meteen te pakken.' Dat heb ik gedaan. Het kwam in alle Indonesische kranten." Catherine Keyl deed de dingen anders dan haar collega's. Haar overstap naar de talkshows, begin jaren negentig, werd door velen niet begrepen. "Daardoor werd ik niet serieus genomen. Ik kwam van de grote, hoge journalistiek. Het verschil tussen de hoge en de lage journalistiek was toen heel erg groot. Dat is helemaal weg nu."

Catherine heeft mede de weg gebaand voor vrouwen in de journalistiek. Maar ook op andere plekken was ze de allereerste: "Ik was de eerste die ontbijttelevisie deed. Ik was de eerste die middagtelevisie deed, elke dag dezelfde tijd: De Vijf Uur Show. Dus in die zin ben ik wel een soort pionier."