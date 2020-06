Kennemer Jeugd Orkest gaat weer repeteren, maar de blazers mogen nog niet

Tijdens de repetities in de Remonstrante kerk in Haarlem worden wel de regels van het RIVM in acht genomen, dus de orkestleden spelen op anderhalve meter van elkaar. "We hebben veel digitaal contact gehad", aldus dirigent Matthijs Broers. "Maar dat haalt het natuurlijk niet bij fysiek met elkaar spelen."

Jubileum

Het Kennemer Jeugd Orkest start ook de traditionele audities voor nieuwe leden om weer een volledige bezetting te hebben tijdens het 25-jarig jubileum van het orkest. Dat concert staat gepland op 6 december in de Philharmonie in Haarlem. Muzikanten tussen de 13 en 19 jaar kunnen zich aanmelden. Het jeugdsymfonieorkest bestaat uit 50 gevorderde musici, die na hun 20ste afzwaaien.

Ter ere van het jubileum staat ook een concertreis in de planning en is het de bedoeling dat het orkest in het voorjaar van 2021 deelneemt aan een Belgisch concours.

Komend jaar hoopt het orkest ook weer het normale programma te kunnen bieden met voorjaars- en najaarsconcerten en deelname aan het Herdenkingsconcert op 4 mei, het vanwege Corona uitgesteld Sterrengala en het Spaarneconcert vlak voor de zomer van 2021.

De afgelopen maanden hebben meerdere leden van het KJO thuis kleine huiskamervoorstellingen op film opgenomen. Deze miniconcertjes onder de noemer KJO @home zijn te zien op het YouTubekanaal van het orkest