Alkmaarse coronateststraat voor iedereen met klachten: "Omdat ik zo hoesterig ben, wil ik het weten"

ALKMAAR - Iedereen met coronaklachten kan zich nu laten testen. Het landelijke telefoonnummer waar je een afspraak kan maken, is sinds gisteren al ruim 300.000 keer gebeld. In de 'corona-drive thru' in Alkmaar werden vandaag de eerste honderd tests afgenomen.

Voor de medewerkers van GGD Hollands Noorden is het aanpoten in de teststraat op het terrein van ijsbaan De Meent in Alkmaar. Een continue stroom auto's, en een enkele fietser of voetganger, meldt zich bij de testlocatie.

"Er hebben zich voor deze eerste testdag ruim honderd mensen gemeld via 0800-1202", zegt Anneke van Doorn van de GGD. "We testen hier nu iedereen die denkt corona te hebben, omdat ze klachten vertonen. Of je het eerder gehad hebt, onderzoeken we niet. Dat moet via bloedonderzoek. Hier maken we alleen swabs van de keel en neus."

"Omdat ik hoesterig ben en al lange tijd verkouden", vertelt een vrouw in de rij. "Wil ik weten of ik iets onder de leden heb. Ik denk het van niet, maar voor de zekerheid wil ik het weten."

Binnen 48 uur krijg je de uitslag te horen. "Mocht blijken dat je corona hebt dan starten we met het bron- en contactonderzoek", legt Van Doorn uit. "Dat is een flinke klus, maar we gaan na met wie je allemaal contact hebt gehad. Die mensen vragen we of ze klachten hebben en zo ja, of ze zich willen laten testen. Zo gaan we samen de crisis bezweren."

IJsbaan De Meent kan tot oktober gebruikt worden door de GGD. "Dan kan er hopelijk weer geschaatst worden door iedereen. Wij zoeken dan een andere plek, want zo lang als nodig zullen wij als GGD een testlocatie bieden."