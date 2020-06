Marker scholieren gaan met de boot naar school: "Eindelijk zie ik mijn klasgenoten weer"

MARKEN - Scholieren die op Marken wonen en in Edam of Volendam naar school gaan, doen dat vanaf vandaag met de boot. De Jan Smit van de Marker Express is speciaal ingezet om jongeren zo veel mogelijk uit de bus te houden nu de scholen weer open zijn.

"De bus is toch wat voller en de boot is leuker", laat een jongen op de boot weten. Vandaag zaten er veertien scholieren op de Jan Smit die zich mede dankzij het stralende weer, prima lijken te vermaken. ''We kijken naar de eendjes en de bootjes", omschrijft hij de tocht. Jongeren die verder dan acht kilometer van school wonen, worden gehaald door de scholen of kunnen met het openbaar vervoer. Maar daar dacht Rob Deurnen van de Marker Express anders over Hij besloot de scholieren zelf te brengen. "Het is mijn maatschappelijke plicht", vertelt hij. "De Markers hebben soms last van alle toeristen die de boot brengt en nu kunnen we eens wat terug doen."

De scholieren moesten zich wel van te voren aanmelden bij de veerdienst, die sinds de uitbraak van het coronavirus praktisch stilligt. "Het doet pijn. Als je een reder ben en je hebt bootjes dan wil je varen." Ondanks het stralende weer en de mooie overtocht is het voor de passagiers ook weer even wennen. Ze moeten vandaag namelijk weer 'gewoon' naar school: "Dat is iets minder", zegt een jongen. "Maar je ziet wel je klasgenoten weer."