Eerste schooldag' op PCC Heiloo: 'hybride' lessen en thuis douchen na gym

HEILOO - De leerlingen van het PCC in Heiloo starten na weken thuisonderwijs weer voorzichtig met klassikale lessen. Van die ‘eerste' schooldag maakte de school een feestje, meldt mediapartner HALstad Centraal . De rode loper werd uitgegooid en leerlingen liepen onder een ballonnenboog door de school in, waar ze werden verwelkomd door directeur Rob Baltus.

Het schoolleven op PCC Heiloo gaat er toch wat anders uitzien dan voorheen. De nieuwe looproutes en de maatregelen rondom hygiëne zijn voor veel leerlingen nog even wennen. Ook de manier van lesgeven krijgt voorlopig een andere vorm. "We gaan 'hybride' lesgeven. Dat betekent dat om en om de helft van de klas een dag op school les krijgt, terwijl de andere helft via Google Meet dezelfde dag de lessen thuis volgt. Alles wat de docent op het smartboard toont, ziet de leerling thuis ook op de computer", aldus directeur Rob Baltus tegen mediapartner HALstad Centraal.



De lesdagen starten om 8.30 uur en uiterlijk om 12.45 uur vertrekken de scholieren weer naar huis. De leerlingen volgen verkorte lessen van 30 minuten, zodat er genoeg tijd overblijft voor het maken van opdrachten en huiswerk. Baltus: "Als sportieve school is het voor ons ook belangrijk de gymlessen te hervatten. Die hebben we aan het eind van de schooldag gepland, zodat leerlingen thuis kunnen douchen."