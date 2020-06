Acties bij Tata Steel gaan ondanks toezeggingen gewoon door

Idema: "Het gaat niet om de toezeggingen van afgelopen weekeinde door het bedrijf, dat is niets nieuws. Het gaat om de toekomst van het bedrijf op langere termijn." Hij benadrukte dat het al bekend was dat het lopende werkgelegenheidspact tot oktober 2020 wordt gerespecteerd en dat er tot die tijd geen gedwongen ontslagen zullen vallen. "Tot oktober volgend jaar hoef je nog niet bang te zijn voor je baan, maar daarna krijg je gewoon de zak", aldus Idema.

Tata Steel is van enorm belang voor Noord Holland en daarom is actie nu vereist"

Idema benadrukte daarom dat de de actiebijeenkomst van komende donderdag enorm belangrijk is voor de toekomst van Tata Steel, maar ook voor de werkgelegenheid in de regio. "Tata Steel is van enorm belang voor Noord Holland en daarom is actie nu vereist."

De staalgigant liet voor het pinksterweekeinde weten dat er bij de komende reorganisatie geen gedwongen ontslagen zullen vallen in IJmuiden. Over de eisen van de vakbond FNV, repte men echter met geen woord.

Werkonderbrekingen blijven

Pas na 1 juli wil het bedrijf daar mogelijk met de vakbond over praten, maar nu nog niet. Omdat het personeel geen enkel vertrouwen heeft in die mogelijke toezegging, gaan de werkonderbrekingen en informatiebijeenkomsten bij het bedrijf gewoon door. De verwachting is dat er de komende week vrijwel dagelijks werkonderbrekingen bij Tata Steel zullen zijn.