Stroomstoring plaagt Blaricumse horeca bij heropening: "Waarom juist nu?"

BLARICUM - Mogen ze na maanden wachten weer open, valt de stroom uit: Blaricumse horeca-ondernemers hebben gisteravond last gehad van een stroomstoring, waardoor ze hun deuren noodgedwongen weer moesten sluiten. "We hadden net onze eerste gasten weer verwelkomd", vertellen medewerkers van restaurant The Red Sun.

De stroomstoring begon om 18.00 uur en trof vooral ondernemers aan de Huizerweg en het Achterom. Naast sushirestaurant The Red Sun werd ook ijssalon De Hoop getroffen door de storing. In de straat zitten ook onder meer café Moeke Spijkstra en koffiezaak Blushing Blaricum.

Het sushirestaurant was net een uur eerder open gegaan. "De eerste gasten waren net gearriveerd en iedereen was superenthousiast. Tot alles er uit sprong, een stroomstoring in de hele straat. We hebben iedereen weer met pijn in ons hart moeten afbellen", schrijft het restaurant op Facebook.

IJssalon probeert leeg te verkopen

De ijssalon moest ook de deuren sluiten door de stroomstoring. Toen bleek dat het probleem niet meteen te verhelpen was, besloot de ijssalon zo snel mogelijk leeg te verkopen en de deuren dicht te doen. "Wij vinden dit heel vervelend maar kunnen niet anders", schrijft de ijssalon.

De Blaricumse ondernemers gaan niet bij de pakken neerzitten. "Morgen gaan we met frisse moed in de herkansing", schrijft het sushirestaurant over vandaag.