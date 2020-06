Rust keert langzaam weer terug op Gooise afvalscheidingsstations na coronadrukte

De afgelopen weken stonden er met grote regelmaat flinke files voor de verschillende Gooise afvalscheidingsstations, doordat veel mensen door de coronacrisis aan het opruimen waren. Ook na oproepen om de scheidingsstations te mijden en alleen te komen als het echt noodzakelijk was, bleef het druk. De GAD besloot de scheidingsstations daardoor vaker te openen.

Vanaf volgende week maandag vervallen veel extra openingstijden, omdat het de afgelopen weken al een stuk rustiger is geworden. Vooral tijdens de extra openingstijden was het vaak zelfs rustig. Alleen het scheidingsstation van Huizen blijft extra open, omdat het daar nog zodanig druk is dat het nodig is.

Meer auto's op het terrein

De dringende oproep om de scheidingsstations te mijden vervalt ook. De versoepeling van de coronamaatregelen zorgt er voor dat de GAD meer auto's tegelijkertijd kan toelaten op het terrein. "Hopelijk zijn de files die er de afgelopen tijd waren voor de poorten van de scheidingsstations dan ook verleden tijd", meldt de GAD.