Onverwachte uitkomst: Harsco stoot zeer geringe hoeveelheid Chroom 6 uit

Het rapport dat in opdracht van Harsco door een onafhankelijk bureau is opgesteld om de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) te bepalen, bevat een onverwachte uitkomst. Het rapport stelt dat er een zeer geringe hoeveelheid Chroom 6 is aangetroffen.

"Dit is in tegenspraak met de wetenschappelijke kennis over converterslak, namelijk dat daarin alleen Chroom 3 voorkomt (dat niet tot de ZZS behoort en onschadelijk is voor de gezondheid)", zo meldt het bedrijf op haar website.

Contra-expertise

Harsco heeft twee andere onafhankelijke bureaus gevraagd om een contra-expertise te doen op de monsters die door het eerste bureau zijn genomen. De twee contra-expertises van eveneens gecertificeerde laboratoria in Nederland en Duitsland geven aan dat er geen Chroom 6 wordt gedetecteerd in de monsters van Harsco.

"Het kan zijn dat er chroom wordt aangetroffen in het productieproces van slakverwerking, maar volgens internationale wetenschappelijke kennis zou dat dan Chroom 3 moeten zijn, dat niet schadelijk is voor de gezondheid. "

RIVM

Het RIVM heeft ook naar de situatie gekeken. Experts van het RIVM geven aan dat het in theorie mogelijk is dat het Chroom 3 in het slak van Tata Steel, bij verwerking bij Harsco door oxidatie voor een klein deel kan worden omgezet in Chroom 6.

Harsco heeft al zijn bevindingen gedeeld met de Omgevingsdienst, die heeft aangegeven zelf ook nog een contraexpertise te willen laten uitvoeren op slakmonsters van Harsco.

Verspreiding

Er is ook uitgerekend hoe ver Chroom 6 zich verspreid kan hebben. Alle meetpunten in de omgeving hebben een hoeveelheid chroom 6 geregistreerd die ver onder het wettelijke toegestane maximum zit.

Ook de omgevingsdienst heeft een onafhankelijk bureau verzocht zo'n zelfde verspreidingsberekening te maken. Dat bureau komt tot dezelfde conclusie: er is geen waarneembare invloed op de omgeving. De hoeveelheid Chroom 6 in de leefomgeving ligt ruim beneden het verwaarloosbaar risiconiveau.