De Peiling: Had Amsterdam in moeten grijpen bij massaal protest op de Dam?

Er is kritiek op de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema die gisteren ondanks de coronaregels niet ingreep bij het massale anti-racisme protest op de Dam. Halsema noemde het protest 'te belangrijk' en was bang dat ingrijpen voor rellen zou zorgen. Tegenstanders vinden dat de anderhalvemeterregels gehandhaafd hadden moeten worden. Wat vind jij?

Ingrijpen

Veel partijen in de Tweede Kamer zijn niet te spreken over de gang van zaken in Amsterdam. D66 vindt dat Halsema had moeten ingrijpen. Fractieleider Rob Jetten zegt tegen de NOS dat demonstreren een grondrecht is. "Dat is belangrijk. Ook in deze tijd. Maar belangrijk zijn ook de gezondheid en veiligheid van mensen. Het is ieders verantwoordelijkheid zich bij een demo aan de coronaregels te houden. Als dat massaal niet gebeurt, moet de overheid ingrijpen."

Geen goed beeld

"Dit is natuurlijk niet een goed beeld voor al die Nederlanders die zich al maandenlang dingen ontzeggen omdat ze met zijn allen proberen het coronavirus te verslaan", zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Hij vindt dat de burgemeester van Amsterdam voorbereid had moeten zijn op een veel grotere opkomst dan voorspeld. "Volgens mij is dat je werk."

‘Stopzetten geen optie’

Volgens Halsema kwamen er veel meer mensen naar de demonstratie dan verwacht. Het protest daarop laten beëindigen door de politie of ME vond ze geen optie. "De enige manier van ingrijpen zou hard en gewelddadig zijn geweest. De harde hand gebruiken wilden we niet", zei Halsema bij het televisieprogramma Op1.

Geen mondkapje

"Ik ben gaan kijken of het vreedzaam was en hoe de verhouding was tussen de politie en demonstranten.” Dat was het geval, vond Halsema. "Veel actievoerders droegen bovendien mondkapjes, het was al met al niet verontrustend." Opvallend was dat Halsema tijdens haar bezoek geen mondkapje droeg. "Ik heb van de zijkant toegekeken met de politie. Nee, ik had geen mondkapje op, maar in de openbare ruimte hoeft dat ook niet."

Melden bij de GGD

Klaas Dijkhoff van de VVD zei vanmorgen op Radio 1, dat wat hem betreft alle demonstranten zich bij de GGD moeten melden. Niet voor een test, maar om te laten weten dat ze bij de demonstratie zijn geweest. "Als dan over twee weken iemand ziek begint te worden en hij wordt positief getest, dan moet je weten wie er nog meer daar op de Dam stonden."

Wat vind jij?

Vind jij dat Amsterdam op had moeten treden tegen het grote aantal demonstranten dat maandagmiddag naar de De Dam kwam of niet? We horen graag hoe jij daarover denkt!