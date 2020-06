Amstelveense kerkklokken luiden: "We moeten weer een beetje feest voelen"

"Er zijn mensen overleden, er zitten mensen in zware tijden, dat is heel moeilijk, maar tegelijkertijd is het een beetje feest. We kunnen voorzichtig weer een beetje vrij zijn, en dat kunnen we best feestelijk inluiden," zegt de stadsdichter bij mediapartner RTV Amstelveen.

Het idee ontstond toen Den Hollander langs de Urbanuskerk fietste en dacht: ik wil die klokken horen! En de medewerkers van de Urbanuskerk zeiden: dat is goed, maar op voorwaarde dat alle kerktorens in de omgeving meedoen. En zo geschiedde.

Trots

Hans Zandvliet van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus is trots dat ook ‘zijn’ Urbanuskerk meedoet: "Het geluid dat uit deze toren komt is fantastisch," vertelt hij: "Dat hoor je in heel Amstelland."

Ook Den Hollander is fan. "Er is niks krachtiger dan oude superklokken die allemaal tegelijk luiden. Ik heb verder geen boodschap. Gewoon genieten."