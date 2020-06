Burgemeester Haarlemmermeer: 'Geprotesteerd op de Dam? Blijf twee weken thuis!'

HAARLEMMERMEER - Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer roept iedereen die gisteren aanwezig was bij het anti-racismeprotest op de Dam op om twee weken in isolatie te gaan.

De burgemeester - tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland - schrijft in een tweet dat ze zich 'ongerust' maakt over het 'grote aantal mensen' dat zich gisteren op de Dam verzamelde om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld. "Wanneer u daarbij aanwezig was, blijf 2 weken thuis! Wanneer u verkouden wordt of andere klachten krijgt, bel de GGD [...] en laat u testen. Neem uw verantwoordelijkheid."

Aanleiding voor de demonstratie was de dood van arrestant George Floyd, die een week geleden in de Amerikaanse stad Minneapolis overleed nadat een agent ruim acht minuten op Floyds nek had geknield. Nadat eerder al in tientallen Amerikaanse steden werd geprotesteerd, gebeurt dat nu ook in talloze steden buiten de Verenigde Staten. Vijfduizend man Hoewel de organisatie van het protest had aangekondigd dat er een paar honderd mensen aanwezig zouden zijn, stonden er uiteindelijk zo'n vijfduizend mensen op de Dam. Toen bleek dat de groep veel groter werd dan aanvankelijk gedacht, werd weliswaar meer ruimte gecreëerd door het openbaar vervoer om de Dam heen te leiden, maar de stekker werd niet uit het protest getrokken.

"De anderhalve meter afstand werd bij de demonstratie niet altijd in acht genomen", erkende burgemeester Halsema gisteren voor de camera van AT5. "Maar demonstratievrijheid is een groot goed, daarom ziet de driehoek geen reden om de demonstratie te ontbinden", lichtte ze toe. Hoewel minister Grapperhaus het besluit van de driehoek niet bekritiseerde, zei hij over de drukte op de Dam: 'dit gaat alle perken te buiten'. "Voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden en hard hebben gewerkt in deze crisis, zijn deze beelden pijnlijk om te zien."