Minister verontwaardigd om drukte racisme-protest: "Perken te buiten"

AMSTERDAM - Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt de beelden van het protest op de Dam in Amsterdam vandaag pijnlijk om te zien. "Dit gaat alle perken te buiten." Hij vindt de drukte niet te verantwoorden tegenover iedereen die zich de afgelopen weken aan de coronaregels hield.

Er kwamen vandaag zo'n 5000 betogers af op de demonstratie tegen politiegeweld en racisme; ze verzamelden op de Dam in de hoofdstad. Tekst gaat door onder het artikel.

Dat er ondanks de coronamaatregelen zoveel mensen bijeenkwamen, gaat volgens de minister "alle perken te buiten".

De gemeente en de organisatoren hadden aanvankelijk op een paar honderd demonstranten gerekend, maar gedurende de manifestatie werd het al snel drukker op de Dam.

Anderhalve meter

Door de duizenden mensen bleek het onmogelijk om nog om anderhalve meter afstand te houden. De minister zegt dat het demonstratierecht "een groot goed" is, maar ook dat het duidelijk was dat er te veel demonstranten samen waren.



Grapperhaus: "Voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden en hard hebben gewerkt in deze crisis, zijn deze beelden pijnlijk om te zien."

Amsterdam

Grapperhaus wijst er verder op dat het besluit om de manifestatie niet vroegtijdig af te kappen, genomen is door de

'veiligheidsdriehoek' in Amsterdam. Die bestaat uit de gemeente, de politie en justitie.

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zei eerder vanavond tegen AT5 dat er geen grond was om de demonstratie te ontbinden.



Op beelden is te zien dat veel demonstranten mondkapjes droegen. Daartoe was door de organisatie van tevoren opgeroepen. Ook hadden zij actievoerders erop gewezen dat zij afstand moesten houden, maar door de drukte mocht dit niet baten.

De politie deelde geen boetes uit voor het overtreden van de coronaregels, liet zij weten.