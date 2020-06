🥂 Noord-Hollandse horeca weer open: "Nog een beetje onwerkelijk"

NOORD-HOLLAND - Het was een dag waar veel mensen naar uitkeken: 1 juni, de dag dat de horeca weer openging. Het was dan ook druk op de terrassen door de hele provincie, maar tot nu toe is alles goed verlopen. We blikken terug op een mooie dag.

NH Nieuws

Vanmiddag om 12.00 uur was het zover: de terrassen gingen open. In onder meer Haarlem en Alkmaar werden de terrassen feestelijk geopend en renden de gasten naar de tafeltjes. "We hebben dit echt heel erg gemist, normaal deden we dit iedere week." Tekst gaat door onder artikel.

Voor de horeca-ondernemingen is het nog wel even wennen, bijvoorbeeld voor restaurant eigenaar Simon Spanjer uit Zaandam. "Door de restricties in de horeca is het anders dan normaal. We kunnen niet zomaar de deuren open gooien", zegt hij. De bezoekers genieten volop van de terrassen door de hele provincie. Gasten in Amstelveen zijn blij dat de horeca weer open zijn. "We hadden gelijk gereserveerd, heerlijk!" De gasten leven ook mee met het horecepersoneel: "Dat dit mag en dat dit kan, en dat ze een klein beetje geld terug kunnen verdienen, dat lijkt me een hele goede zaak." Tekst gaat door onder artikel.

Veel ondernemers hebben niet stilgezeten en hebben plannen bedacht om hun terrassen groter te maken. Zo moest in Amstelveen de fontein wijken voor de terrassen, bouwde restaurant HAL25 in Alkmaar een mega terras van 1500 vierkante meter op een stuk 'terrasfalt', en breidde een restaurant het terras uit met een drijvend poton naast het bestaande terras. Musea Niet alleen voor de horeca was het een feestelijke dag; de musea mochten vandaag ook weer hun deuren openen voor bezoekers. In veel musea was het nog rustig. Zo waren er 58 reserveringen in het Frans Hals museum in Haarlem. "Er komen nog geen kuddes mensen, we moeten dag voor dag bekijken hoe het zich gaat ontwikkelen", aldus de museumdirecteur. Jan Hovers, directeur van het Zaans Museum, is blij, maar: "Ik heb hele dubbele gevoelens bij de opening vandaag. Aan de ene kant ben ik verschrikkelijk blij dat er weer mensen komen, maar aan de andere kant gaan de kosten onmiddellijk weer omhoog bij de opening. Het wordt nog een flinke rekensom om hier financieel goed uit te komen"