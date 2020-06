Enkhuizer schippers zetten koers op de locals: "We willen mensen een stukje ontspanning bieden"

"De bedoeling van vandaag is dat we de Enkhuizers een stukje ontspanning bieden, dat de mensen er weer uit kunnen", aldus van der Loo. "Voor ons is dit niet rendabel, het is ook amper tegen kostprijs. Het gaat er meer om dat we naar buiten kunnen uitdragen dat we kunnen varen, we kunnen los, we kunnen ontspanning bieden."

Maar de familie Sprik wordt ook aan het werk gezet: ze hijsen de zeilen en pakken zelfs het roer vast, de zon maakt de vaartocht compleet. Van der Loo nodigt deze zomer nog meer locals uit op La Bohème, 'het oudste charterschip van Nederland', zo vertelt hij. Maar het is wel de bedoeling dat hij daar straks een boterham van verdient.

'We krijgen er nu vrolijkheid voor terug'

"We bieden dit aan om later vanuit goodwill ook weer wat terug te krijgen van de mensen. En eigenlijk krijgen we nu al iets terug, want er is vrolijkheid, je ziet de mensen helemaal weer opfleuren omdat ze eruit kunnen en samen dingen kunnen doen."