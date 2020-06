Deze ondernemer in Enkhuizen kiest er voor om dicht te blijven: "Ik zie niet aan mijn gasten of ze corona hebben"

ENKHUIZEN - Waar de meeste horecaondernemers even voor twaalf stonden af te tellen, zette Georgio Sobhy een bord op zijn terras: "Ik doe niet mee. Corona is niet voorbij."

Georgio Sobhy is eigenaar van Eetcafe Giorgio in Enkhuizen en maakt deel uit van een hechte club ondernemers. "Ik ken iedereen hier in de straat en ik begrijp dat ze open gaan. We hebben het allemaal zwaar gehad de laatste tijd, maar ik blijf nog dicht", licht de ondernemer toe. "Ik wacht eerst twee weken af hoe het gaat. Als het goed gaat dan doe ik mee."

Veel vertrouwen heeft de ondernemer er nog niet in. "Nu na de opening is het nog rustig, maar als iedereen een borrel op heeft dan gaat het mis: mensen vergeten de regels door de drank." Sobhy is pas gerust als het virus weg is. "Er zijn vandaag gewoon weer bijna tien mensen aan overleden," benadrukt hij. "Het is nog niet weg."

De maatregelen die worden genomen bieden hem te weinig bescherming. "Ik zie geen mondkapjes, geen handschoenen, geen handhaving en veel te weinig controle door politie."