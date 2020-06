Restaurant De Kraai opent de deuren: "Actie in de tent"

Op het terras zitten om 12.00 uur al een paar motorrijders, die voor het eerst dit jaar weer een kopje koffie op het terras kunnen drinken. "Het smaakt super."

Ook voor andere gasten is het een bijzondere dag: "We komen meteen maar even testen hoe het begin gaat," zegt een vrouw die een kijkje komt nemen. "Ik ben ook heel blij dat ze ook weer aan het werk kunnen."

Spanjer is opgelucht dat hij weer open kan, al is het nog even wennen. "Door de restricties in de horeca is het anders dan normaal. We kunnen niet zomaar de deuren open gooien." Hij heeft zijn blik al op juli gericht. "Ik hoop op juli, dat we dan 100 mensen binnen mogen ontvangen, dat we dan wat meer kunnen."