Waardse en Egmondse borrelaars kunnen weer: "Vrijheid blijheid"

EGMOND / HEERHUGOWAARD - Louter lachende gezichten waren er maandag te vinden op de terrassen in Heerhugowaard en Egmond aan Zee. Horecapersoneel en klanten bleken uitermate tevreden met de herwonnen vrijheid. Kortom: Vrijheid Blijheid!

Mediapartner Duinstreek Centraal was in Egmond aan Zee:

Natuurlijk worden overal maatregelen getroffen om te zorgen dat er aan de coronaregels wordt voldaan, en hier en daar is dat nog wat onwennig. Maar er wordt serieus gewerkt aan het behoud van de openstelling.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier