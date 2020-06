Woningbouwproject Enkhuizen brengt unieke vondst aan het licht

Onder de naam Cuyp Enkhuizen wordt momenteel gewerkt aan een nieuwbouwproject dat 21 woningen moet opleveren.

In een eerdere fase van het project werd al duidelijk dat er in de grond een rijk verleden verborgen ligt. Zo stuitten archeologen op de restanten van een VOC-haven: de Oude Buyshaven in Enkhuizen.

Goed bewaard

Drie dagen later werd naast de kademuur van de voormalige haven de duimstok gevonden. De vondst is goed bewaard gebleven, want de maatverdeling van de duimstok is nog duidelijk leesbaar.

De opgravingen zullen nog ruim een week duren waarna het woningbouwproject gestart zal worden.