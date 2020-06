Duizenden demonstranten tegen racisme en politiegeweld op de Dam

AMSTERDAM - Op de Dam in Amsterdam hebben zich honderden mensen verzameld om te demonstreren tegen anti-zwart politiegeweld in Amerika en Europa. De demonstratie is georganiseerd door meerdere antiracismeorganisaties.

Demonstranten hebben borden bij zich met teksten als 'Black Lives Matter' en 'Racisme? Gewoon stom'. Ook worden toespraken gehouden door verschillende sprekers van de organisatie.

George Floyd

Aanleiding voor de demonstratie is de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd die vorige week in de Amerikaanse staat Minnesota om het leven kwam door politiegeweld. Sindsdien is er veel onrust en zijn er ook rellen in veel Amerikaanse steden.

Vooraf werd iedereen die wilde komen opgeroepen om een mondkapje of gezichtsbescherming te dragen om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook werd verzocht anderhalve meter afstand te houden, maar dit is door de enorme drukte bijna niet te doen, ziet een AT5-verslaggever ter plaatse.