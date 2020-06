Horeca en musea in de Noordkop komen op gang: "Iedereen is weer blij, wij ook!"

Noordkop - Als om 12 uur de klokken luiden op de Markt in Schagen, staan er her en der al terrasliefhebbers klaar om een mooi plekje te bemachtigen. Veel mensen hebben gereserveerd, maar ook voor degenen die aan komen waaien, is er plek zat.

De terrassen rond de Markt zijn afgelopen week uitgebreid, nieuwe belijning op de straat geeft aan waar de auto's en het andere verkeer langs moet rijden. Voor de rest is alles ingeruimd voor de terrassen. Om alles in goede banen te leiden staan her en der verkeersregelaars opgesteld. Kijk hieronder hoe de heropening van de horeca er aan toe ging: Tekst gaat door onder de video

NH Nieuws

In Callantsoog was het al snel gezellig druk. Op de terrassen was nog ruim plek voor de gasten. Rond het plein in het centrum van het dorp waren afgelopen week als wandelpaden getekend zodat duidelijk was hoe er langs de winkeltjes en horeca gelopen moest worden. Over het duin, op het strand viel de drukte, waarschijnlijk vanwege het frisse weer, mee. Bij strandpaviljoen De Toko konden mensen achter het glas lekker in het zonnetje zitten. Het liep er mooi door zonder te druk te worden. Teun de Graaf van het paviljoen was dan ook tevreden over de eerste dag: "Iedereen is weer blij en wij ook!" Tekst gaat door onder de video

NH Nieuws

Niet alleen de horeca opende vandaag de deuren weer. Ook veel musea gingen weer open voor publiek. Het Reddingmuseum in Den Helder smachtte er naar om weer gasten te kunnen ontvangen: "De vrijwilligers stonden al te popelen. En we zijn een regionaal museum dus voor ons is elke klant er één", zei Sacha van Beusekom. Tekst gaat door onder de video

NH Nieuws