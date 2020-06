Oranjeleeuwin Inessa Kaagman duikt op bij tweede klasser in Overijssel

ZWARTSLUIS - Voor de mannen van DESZ 1 uit het Overijsselse Zwartsluis was het wel even wennen toen ze ineens een Oranje-international op het veld hadden staan. Inessa Kaagman traint sinds een aantal weken op zaterdag mee met het team dat getraind wordt door haar vader Pim Kaagman.

De 24-jarige Hoornse keerde door de coronacrisis van het Engelse Everton terug naar Nederland. Aan de keukentafel bij haar familie ontstond het idee om mee te trainen bij het team van haar vader. "Ik moet zeggen dat ik de eerste training wel spannend vond", bekent Inessa, die al om half tien 's ochtends op het veld in Zwartsluis stond. "Ik was wel benieuwd wat die gasten van me gingen vinden, maar het is echt een superleuke groep."

Haar vader, Pim Kaagman, traint het elftal al iets meer dan een jaar en vindt het mooi dat haar dochter meetraint. "Het is wel bijzonder als je een dochter hebt die dan bij de senioren van mannen mee wil trainen. Dat is leuk. Technisch, tactisch en mentaal is het geen enkel probleem. Puur qua kwaliteiten is het gewoon prima."

International in tweede klasse zaterdag

DESZ 1 komt momenteel uit in de tweede klasse zaterdag. Inessa mag dan wel international zijn, maar is toch te spreken over het niveau van de club uit de Kop van Overijssel. "Het niveau is wel goed, hoor", zegt Inessa. "Ik kan het niet heel goed vergelijken, want er is geen fysiek contact. Ik moet zeggen dat het best wel prima is. Voor mij is het ook wel fijn."

De afgelopen twee jaar stond Kaagman onder contract bij Everton, maar onlangs maakte ze bekend te vertrekken uit Engeland. Waar de toekomst van de oud-Ajacied ligt is nog onduidelijk.