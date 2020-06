"Het is een feestweek: na twee maanden kan ik weer op het terras en naar mijn man toe"

HILVERSUM - De opening van de terrassen, musea en bioscopen was voor velen één groot feest en voelde als 'een bevrijding'.

"Het is een ontsnapping", "het is net een bevrijding", "het voelt als Koningsdag." Het is een greep uit de superlatieven die terrasbezoekers en horeca-ondernemers vandaag in Hilversum gebruiken om te uiten hoe blij ze zijn dan de horeca na twee maanden weer mensen mag ontvangen.



Voor één wat oudere terrasbezoekster zijn het helemaal bijzondere dagen. Samen met een vriendin staat ze al voor twaalf uur in de rij op de Kerkbrink om haar eerste wijntje weer te drinken. "Ik wil het meemaken. Na twee maanden is dit weer heel gezellig."



Ze heeft nog een reden om vrolijk te zijn. "Morgen mag ik ook weer na twee maanden voor het eerst weer een half uur naar mijn man, die in een verzorgingshuis zit. Het is voor mij een feestweek", zegt ze glunderend.



Joost Lammers / NH Nieuws

Minder feestelijk dan bedacht Ook bij het Museum Hilversum staan de bezoekers te trappelen om naar binnen te mogen. Daar worden ze ontvangen door de kunstenaar zelf, fotograaf William Rutten. "Het is een feestelijk dag, maar minder feestelijk dan bedacht. Het is nu heel klein, maar ook wel leuk. Je bent gewoon met de mensen die komen kijken en dat is nog wel het leukst."

Joost Lammers / NHNieuws

De tentoonstelling bestaat uit fotoportretten van bekende Nederlanders. Veronique Jansen van Museum Hilversum is dolblij dat de deuren weer open zijn. "We zijn een museum en willen mensen inspireren en dat kan gelukkig weer." En er is volgens Veronique nog een voordeel voor bezoekers. "Je hoeft geen anderhalve meter afstand te houden van de anderhalve meter hoge portretten. Je mag ze van dichtbij bekijken."