Bokser Poulino weg bij Joval

HEILOO - Bokser Josemir Poulino en trainer Raymond Joval zijn uit elkaar. "Raymond is mijn man. Ik houd van hem. Boks-wise is hij super, maar management-wise was ik niet tevreden", aldus Poulino.

Poulino gaat nu in zee met Colosseum Gym in Utrecht. Zijn laatste partij is inmiddels bijna twee jaar geleden, maar volgens de inwoner van Heiloo zit zijn bokscarrièrre er nog zeker niet op. Buiten zijn ambities in de ring is hij ook druk bezig buiten de ring met zijn Poulino Project. "Ik wil boksen in Nederland terugbrengen naar de nummer één positie. Ik geef pads workshops en personal trainingen en ga zo maar door", vertelt Poulino.

Buiten dat gaat hij ook in gesprek met de boksbond. "Ik wil ambassadeur worden om mee te beginnen en dan voorzitter. De boksbond kan en moet veel beter. In het kickboksen domineren wij de hele wereld. In het boksen doen wij het goed, maar dat kan niet. Of wij pakken alles of wij gaan gewoon dood", laat Poulino weten.