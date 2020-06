Beverwijkse handhavers kiezen voor zachte landing: "Moeten het samen doen"

WIJK AAN ZEE - Robin Coster en Jeanine Delmeer, handhavers van de gemeente Beverwijk, bewegen zich vandaag tussen de terrasjes door in Wijk aan Zee. De hamvraag: houden de gasten en ondernemers zich aan de regels?

NH / Dennis Mantz

Het was slepen, passen en meten voor ondernemers, maar na meer dan tien weken konden vandaag dan eindelijk de terrasjes weer geopend worden. Aan Robin en Jeanine van Team Handhaving Beverwijk de taak om toezicht te houden. "We willen mensen echt even de vrijheid geven om van die twee maanden los te komen. Ondernemers komen met ideeën voor hun terrasjes en wij willen eerst vooral het gesprek aan met ze. We moeten het echt samen doen", aldus de handhaver. Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

Jeanine en Robin concluderen dat de meeste mensen zich rustig en aan de regels houden. Maar dat is de laatste tijd geen vanzelfsprekendheid te noemen. Recent waren er nog twee incidenten in IJmuiden en Beverwijk, waarbij handhavers werden mishandeld en bespuugd. Jeanine: "Ik ga nog steeds met veel plezier naar mijn werk, hoewel ik het wel heel spannend vind. Want ook ik heb een gezin, waar ik iedere dag weer heel graag bij terug wil komen." Grote groepen Robin, die al 21 jaar dienst doet als handhaver, denkt dat nu de horeca geopend is de gesprekken op straat daardoor ook moeilijker kunnen gaan worden. "Zeker bij grote groepen", verduidelijkt hij. "Men mag nu de drank in de man gooien en dan voel je je soms best wel onveilig, ja." Hij besluit: "Maar tot zover houdt iedereen zich netjes aan de regels. De mensen op het terras, ondernemers en ook de strandgangers."