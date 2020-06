Terug naar 2009: Gedenkwaardige landstitel basketballers ABC Amsterdam

AMSTERDAM Het is dit pinksterweekend exact elf jaar geleden dat de basketballers van ABC Amsterdam landskampioen werden. Het is de laatste titel die in de hoofdstad gevierd kon worden. Ondanks alle strubbbelingen van destijds kijken oud-spelers Peter van Paassen en Stefan Wessels er vol trots op terug.

Amsterdam begon het seizoen '08/'09 ambitieus. Een jaar eerder was de ploeg ook landskampioen geworden en de ambitie was om een plek voor langere tijd aan de Europese top te bekleden. Financiële problemen bij de hoofdsponsor Slam BV zorgden ervoor dat dat totaal anders liep.

Begin 2009 werden de salarissen deels of niet meer betaald. Wessels: "Iedereen was boos op het management, terwijl zij er ook niet echt iets aan konden doen. Maar dat bracht ons als spelers wel samen." Want ondanks conflicten, een dopingzaak en spelers die onderweg afvielen hield een kern van spelers ABC Amsterdam overeind. "Op geen gegeven moment hadden we geloof ik nog vijf spelers over om die finale-serie af te maken." Tekst gaat verder onder de foto

In de best-of-seven serie won ABC Amsterdam, net als in 2008, met 4-3 van aartsrivaal Den Bosch. Een titel die in de volgepakte Sporthallen Zuid met Bengaals vuurwerk uitbundig werd gevierd. "Na die laatste wedstrijd was er een gevoel van opluchting. Ondanks alles staan we niet met lege handen en dat is toch een fijn gevoel", aldus Van Paassen. Wessels: "Natuurlijk waren die laatste maanden niet even mooi, maar ik herinner me vooral de voldoening, de blijdschap en de emotie." Een paar maanden na het behalen van de landstitel werd de geldschieter failliet verklaard.

Wessels en Van Paassen stapten in de zomer van 2009 over naar Den Bosch waarmee ze in 2012 nogmaals het kampioenschap van Nederland opeisten. Wessels, 36 inmiddels, speelt nog altijd in De Maaspoort en hoopt zijn aflopende contract te kunnen verlengen. Van Paassen (41) is in 2013 gestopt met basketbal.