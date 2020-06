Documentaire 'Meer dan dit': Levi (12) leeft met cerebrale parese

ZAANDAM - De 12-jarige Levi Schuitemaker uit Zaandam leeft met cerebrale parese. Hij gaat naar een speciale school in de hoop dat zijn motoriek daar genoeg kan verbeteren om uiteindelijk zelfstandig te wonen.

NH Nieuws zendt de komende twee weken dagelijks een documentaire uit gemaakt door studenten van de minor Video en TV (Hogeschool van Amsterdam, opleiding Media, Informatie en Communicatie) in opdracht van de zender. Met deze samenwerking ontdekt NH Nieuws talent en krijgen de jonge documentairemakers een kans hun werk te tonen aan een groot publiek.

Cerebrale parese is een handicap die ervoor zorgt dat mensen hun spieren niet meer goed kunnen aansturen. Vaak ontstaat het bij de geboorte, maar soms ook in het eerste levensjaar van kinderen. Binnen deze overkoepelende naam bestaan verschillende gradaties, de een heeft er veel last van terwijl de ander er amper iets van merkt.

Levi gaat naar een speciale school om daar zijn motoriek en spieren beter te leren controleren. Daar wordt hij geholpen bij dingen als het smeren van een boterham en het aantrekken van zijn jas. Leuk vindt hij het niet altijd. "Laatst hadden we sportdag en toen vond ik het wel vervelend om aan de zijkant te moeten toekijken."

Deze documentaire is gemaakt door Bo Cobussen, Jim Morianner, Inge Schoonenberg en Milou van Ommen.