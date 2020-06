Nog niet iedereen heeft het 'pontkapje' mee in Velsen: "Stom, vergeten"

VELSEN - Hoewel het in het openbaar vervoer (ov) snel een vertrouwd beeld zal worden, was het vandaag op de pont een gek gezicht: mensen die een mondkapje dragen. Het is met ingang van vandaag verplicht voor iedereen van dertien jaar en ouder om er eentje op te hebben en dus ook op de bootverbinding tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid.

Dat was tot de meeste mensen doorgedrongen. Slechts een enkeling kwam voor een verrassing te staan. Een horeca-exploitant op het Pontplein in Velsen-Zuid had daar handig op ingespeeld en verkocht mondkapjes voor twee euro per stuk. Wie aan de andere kan overstak en geen 'pontkapje' had, had minder geluk. In Velsen-Noord was geen verkooppunt. "Jammer, dan gaan we maar weer terug", zegt een man op een racefiets. "Al ze ze zo doorgaan, komen we toch nog achter de geraniums te zitten..."

NH Nieuws

Een vrouw op de pont zegt dat ze dacht dat een sjaaltje om haar mond afdoende was. Maar toen ze de veerverbinding opstapte, keeg ze te horen dat ze toch echt een mondkapje moest hebben. "Dus heb ik 'm maar even snel gekocht. Geen punt." Zij wil niet het risico lopen gesnapt te worden door een boa. Die kunnen een bekeuring van 95 euro uitschrijven.

Quote Een beetje overtrokken, maar ze moeten één lijn trekken, dus ik houd me eraan fietser op de pont

Een andere fietser heeft er niet aan gedacht mondbescherming mee te nemen. "Stom, vergeten. Eerlijk gezegd vind ik het een beetje overtrokken, de verplichting in de open lucht een mondkapje te dragen. Maar ik begrijp dat ze voor de pont geen uitzondering kunnen maken. Ook dit is openbaar vervoer. Ik ga er snel ééntje kopen." Tekst gaat door onder foto

Een man in een legerauto heeft met vrienden afgesproken te gaan crossen in de zogeheten crosskuil aan de overkant. Hij wordt tegengehouden. Auto's moeten door de tunnel zodat fietsers op de pont de ruimte hebben. "Ik begrijp het wel. Als ze auto's toelaten, staan de fietsers te dicht op elkaar." Tekst gaat door onder foto

De sfeer is ontspannen. Er wordt veel gelachten op het Pontplein. De fietsers nemen het zoals het is. "Ach, waarom zouden we moeilijk doen", verzucht een vrouw. "Het is mooi weer. Even dat kapje op is geen enkel probleem."