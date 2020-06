Selectie van Telstar mag even een weekje ontspannen

Het eerste trainingsblok van drie weken zit er nu op. Trainer Andries Jonker hoopt dat de spelers de komende week vooral gaan ontspannen. "Ze kunnen wat gaan lopen of fietsen of bijvoorbeeld tennissen of golfen. Zolang ze maar niet te veel inspanning leveren en het lichaam tijd geven om te rusten", laat Jonker weten.

Trainen in corona-tijd

De eerste drie weken trainen met de corona beperkingen is Jonker niet tegengevallen. "We hebben nog prima kunnen voetballen en positie-spelletjes kunnen doen. Het spel wordt er sneller van omdat je eerder moet passen als er iemand in jouw anderhalve meter zone komt. Daar kunnen we misschien wel voordeel uit halen". Uiteraard zijn er ook best wat nadelen aan het trainen in corona tijd. "Je bent elke dag bezig met corona management. Dat is best wel vervelend en ook voor de spelers is het lastig dat ze niet even mogen douchen. Met een bezwete kop in de auto naar huis, maar dat is nu eenmaal niet anders."

Transfermolen

Op het transferfront is er weinig te melden bij Telstar. Wel is de club nog in gesprek met Abdel El Ouzzane, Melle Springer, Cas Dijkstra en Roscello Vlijter.

Ook de zoektocht naar een nieuwe doelman is nog in volle gang. "We hebben aanbiedingen zat van keepers die willen komen maar het kan nog wel even duren voordat er daadwerkelijk één op het veld staat", aldus Jonker.

Onder 21

De werving voor het team onder 21 jaar gaat wel voorspoedig. Al wil Jonker niet op spelers reageren. "Dat is iets voor Joeri Volkers, belangenbehartigers van spelers willen graag nieuws groot naar buiten brengen maar daar werk ik niet aan mee". Telstar heeft tot 15 juni de tijd om het nieuwe onder 21 team rond te krijgen. Spelers die in dat team willen spelen krijgen geen contract en moeten zelf vijfhonderd euro opleidingsvergoeding betalen. Desondanks is er veel belangstelling voor dat team.