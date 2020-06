Documentaire 'Anas': Vijf jaar na vluchten uit Syrië het beste ervan maken

Anas woont ondertussen vijf jaar in Nederland. In de documentaire vertelt hij hoe zwaar het was om te vluchten. "Tijdens onze reis naar Nederland hebben we de dood in de ogen gekeken." In de eerste instantie was hij alleen, maar later zijn zijn broers en ouders ook naar Nederland gekomen.

De band met zijn familie is sterk. "We zijn erg aan elkaar gehecht, en ik voel me ook erg verantwoordelijk voor mijn familie," vertelt hij. Hierdoor kwam hij op het idee om te starten met een foodtruck, waar de familie samen aan werkt.

Deze documentaire is gemaakt door Nanook van der Pol, Marilou Schoemaker, Jan-Paul Kreukniet en Romy Bakker.