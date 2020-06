Zij-ingangen Vondelpark vandaag dicht

AMSTERDAM - Het Vondelpark in Amsterdam is vandaag deels afgesloten. Alleen de ingangen aan de Amstelveenseweg en de Stadhouderskade zijn open. Maar als het te druk wordt, worden fietsers ook daar tegengehouden. Wandelaars krijgen wel toegang.

Met deze maatregelen moeten 'Rotterdamse toestanden worden voorkomen', valt te lezen op deze website. Het ANP meldde dat dit zou gaan om de officiële website van het park, maar dat is niet het geval. In Rotterdam werden gisteren drie stadsparken afgesloten. De gemeente spreekt van een maatregel die in de coronatijd vaker op dagen wordt genomen als er grotere drukte verwacht wordt.

De maatregel geldt omdat veel mensen vrij zijn en het een zonnige dag is. Vrijdagavond moest de politie nog ingrijpen bij een illegale bijeenkomst in het park met drank en harde muziek.