Documentaire 'F*ck die handicap': Bij sportclub Only Friends is echt iedereen welkom

AMSTERDAM - Sportclub Only Friends in Amsterdam-Noord begon ooit als kleinschalige voetbalclub met acht leden, maar is ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste sportverenigingen voor mensen met een handicap in Nederland. Maar liefst 800 leden kunnen er bijna 30 sporten beoefenen.

NH Nieuws zendt dagelijks een documentaire uit die gemaakt is in samenwerking met leerlingen van de HvA die de minor Video en TV volgen. NH Nieuws begeleidt de studenten zowel technisch als inhoudelijk met het maken van hun documentaire.

Myron Gebbink is de zoon van de oprichter van Only Friends, Dennis Gebbink. Hij heeft zelf een handicap; een dubbelzijdige hersenbeschadiging. Vaak krijgt hij te horen dat hij de inspiratie voor de club is, maar dat is hem te veel eer. "Ik baal ook wel eens van mijn handicap. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van scooterrijden en dat kan niet. Ik vraag me ook wel eens af hoe ver ik was gekomen in het voetballen zonder handicap, omdat ik die drive wel heb."

In deze documentaire worden een aantal sporten waar mensen voor bij Only Friends terecht kunnen uitgelicht, en is te zien wat Myron zoal doet binnen de vereniging.

De documentaire is gemaakt door Ryan Luesken, Mira Boukes en Daan Helsloot.