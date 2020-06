Opnieuw Hilversumse auto uitgebrand

HILVERSUM - Niet voor het eerst de afgelopen weken, is er vanochtend een auto in vlammen opgegaan in Hilversum. Een auto aan de Floris Vosstraat raakte zwaar beschadigd door het vuur.

De auto stond geparkeerd aan de straat. De brandweer kreeg rond 4.30 uur een melding dat de auto in lichterlaaie stond. Het vuur was snel geblust, maar er kon niet voorkomen worden dat de auto zwaar beschadigd raakte.

Hoe de brand in ontstaan is nog onduidelijk, al wordt brandstichting niet uitgesloten.

Meer autobranden

De uitgebrande auto is allesbehalve de eerste die de afgelopen maand plots in vlammen op gaat in Hilversum. Het was al een paar keer raak, met als hoogtepunt drie auto's binnen 24 uur twee weken geleden.