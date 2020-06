Vandaag demonstratie tegen anti-zwart politiegeweld in Amsterdam

AMSTERDAM - Meerdere antiracismeorganisaties houden vandaag op Tweede Pinksterdag op de Dam in Amsterdam een manifestatie tegen anti-zwart politiegeweld in Amerika en Europa. De aanleiding is de dood van George Floyd, die vorige week in de Amerikaanse staat Minnesota door politiegeweld om het leven is gekomen. Dit veroorzaakte onrust en rellen in de Verenigde Staten.

De demonstratie op de Dam wordt onder andere georganiseerd door het collectief Zwarte Piet is Racisme en Black Queer & Trans Resistance NL. De organisatie roept mensen op om solidariteit te tonen met de demonstranten in de VS en om zich uit te spreken tegen institutioneel racisme in Nederland en Europa.

Als voorbeeld van anti-zwart politiegeweld wordt de dood van Mitch Henriquez genoemd, die vijf jaar geleden tijdens zijn arrestatie in Den Haag overleed. Ook noemt de organisatie de Belastingdienst, die jarenlang Nederlanders met een dubbele nationaliteit strenger gecontroleerd heeft op fraude dan andere Nederlanders. "Talloze onderzoeken tonen aan dat er sprake is van institutioneel racisme op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, binnen de politie en binnen andere instituten", schrijven de initiatiefnemers.

1,5 meter demonstratie

Activisten die zich willen aansluiten worden opgeroepen om een mondkapje of gezichtsbescherming te dragen. Ook vraagt de organisatie iedereen om 1,5 meter afstand te houden. Mensen die niet kunnen komen, kunnen de protestmanifestatie volgen via een livestream.

De demonstratie op de Dam is van 17.00 tot 18.30 uur.