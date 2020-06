WEEFF Radio tourt langs Westfriese terrassen

WEST-FRIESLAND - Vandaag worden een aantal coronamaatregelen versoepeld en de versoepeling waar Nederland misschien nog wel het meest naar uitkijkt, is het heropenen van de terrassen. Is er geen plekje meer vrij? Proef de sfeer dan op gepaste afstand: vanaf 12:00 uur geniet je mee via WEEFF radio vanaf verschillende terrassen in heel West-Friesland.